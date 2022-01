Remportez votre exemplaire du disque "20th Century Foxtrots 2"

Musiq3 vous propose de vous plonger dans l’univers musical de l’Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour découvrir cet univers en profondeur, Musiq3 vous propose de tenter de remporter le disque 20th Century Foxtrots 2.

Imaginez-vous au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Europe découvre de nouvelles danses comme le foxtrots, shimmies, Bostons ou le Charlestons. Mais à cette époque, un de nos voisins réagit de manière plus complexe à ce nouveau phénomène culturel. Ce voisin n’est autre que l’Allemagne. Le Traité de Versailles ayant interdit les biens culturels en provenance de l’étranger, le Jazz est perçu par les compositeurs allemands et le public comme une tentation interdite, prohibée. Difficile d’écouter du Jazz dans sa forme originale en Allemagne avant la fin des années 1920.

Pourtant, il est fascinant de voir comment de jeunes compositeurs tels que Hindemith, Weill et Wolpe, mais aussi des plus âgés, tels que D’Albert et Niemann, ont été instinctivement séduits par les nouveaux rythmes et styles de cette musique prohibée. Face à une opposition sociale, politique ce nouveau style a conquis l’Allemagne créant son propre style, un mélange du jazz symphonique et du Kunstjazz.

Gottlieb Wallisch, pianiste interprète sur ce disque, ressent des qualités allemandes dans les pièces jazzy qu’il joue, un savoir-faire musical de haut calibre et une ambition sincère de lier les compétences de composition traditionnelles au nouveau langage musical. Le résultat est un ensemble de pièces uniques et radicales, une musique fantastique d’il y a un siècle que vous pouvez (re) découvrir sur le disque 20th Century Foxtrots.