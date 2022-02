Remportez votre exemplaire du dernier disque du VenEthos Ensemble

La semaine dernière, le Choix Musiq3 de Nicolas Blanmont se portait sur le dernier disque du VenEthos Ensemble. À cette occasion, Musiq3 vous propose de tenter de remporter un exemplaire de ce nouvel album.



Sur cet album, l’ensemble VenEthos interprète les quatuors de jeunesse de Mozart, les Sept Quatuors Milanais. Giacomo Catana et Mauro Spinazzè aux violons, Francesco Lovato à l’alto et Massimo Raccanelli au violoncelle, vous proposent d’explorer les premiers quatuors à cordes de Mozart, composés lors de deux de ses séjours d’adolescence en Italie. Ces œuvres de Mozart témoignent d’un vrai savoir et d’une réelle puissance émotionnelle, interprétées par le VenEthos Ensemble qui lui rendent hommage dans cet album aux sonorités authentiques.

Fondé à Trévise en 2016, le VenEthos Ensemble rassemble quatre musiciens qui partagent non seulement une amitié profonde depuis plusieurs années mais aussi une volonté commune de proposer une nouvelle lecture du répertoire du quatuor des XVIIIe et XIXe siècles sur instruments d’époque. Découvrez leur interprétation des sept quatuors à cordes de Mozart sur ce nouvel album.