Remportez votre CD dédicacé du Quatuor Tana

Musiq3 vous propose de remporter un exemplaire dédicacé du nouveau CD du Quatuor Tana "King Lear".



Le compositeur américain de musique contemporaine, Philip Glass a fait appel au Quatuor Tana pour interpréter sont neuvième quatuor à cordes, nommé King Lear. Philip Glass a composé cette pièce pour une production Brodway du même nom. Il pense tout de suite à un quatuor à cordes pour dépeindre la turbulence, la violence, et le désespoir au cœur de la tragédie de Shakespeare. Il a donc imaginé cette œuvre pour l’esprit libre et explorateur du Quatuor Tana.

Le Quatuor Tana jongle entre les esthétiques de la musique classique et contemporaine. Antoine Maisonhaute, à la fois fondateur et premier violon de Tana, Ivan Lebrun, second violon, Julie Michael, altiste et Jeanne Maisonhaute, violoncelliste parle de l’œuvre de Philip Glass comme suit : "des petites miniatures, avec des ambiances et des recherches sur le timbre tout à fait nouvelles pour Philip Glass, et ça donne un opus très singulier". Dans cet enregistrement, les musiciens du Quatuor Tana donnent vie à un paysage de structures répétitives, d’harmonies oscillantes, et de battements rythmiques, le tout ponctué de textures glaciales pour annoncer la furieuse tempête à venir.



Vous souhaitez remporter un exemplaire de cet album dédicacé par le Quatuor Tana ? Participez à notre concours