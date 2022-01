Remportez votre CD dédicacé de Julien Libeer

Musiq3 vous propose de tenter de remporter l'album J.S. Bach & beyond – A Well-tempered Conversation dédicacé par Julien Libeer.

Julien Libeer, pianiste belge, vient de sortir son nouvel album J.S Bach & beyond - A Well-tempered Conversation, un album consacré au Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Dans cet album, Julien Libeer crée un dialogue entre les "petits-fils" spirituels de Bach et ces préludes et fugues.

Derrière cet album, ce cache une volonté de construire un tableau musical panoramique qui ne soit pas de l'ordre de la thèse de musicologie.