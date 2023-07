Remportez vos tickets pour Rammstein au Stade Roi Baudouin

Une chose est sûre : ça chauffera comme jamais en Belgique cet été avec non pas un, non pas deux, mais trois concerts de Rammstein, les 3, 4 et 5 août.

En septembre, après l’annonce du retour de Rammstein en Belgique, les deux concerts des 4 et 5 août ont affiché complet en un temps record. Un nombre impressionnant de fans sont apparemment restés sur le carreau – et sur leur faim – à en juger par la longueur de la liste d’attente. Leur patience a finalement été récompensée puisque Rammstein a ajouté une troisième date au Stade Roi Baudouin et se produira le jeudi 3 août. Rammstein réussit encore à passer à la vitesse supérieure avec pas moins de trois concerts en Belgique et deux chez nos voisins du Nord.

Attendez-vous à un show éclairé de mille feux… au lance-flammes, un groupe qui ne laisse rien au hasard, de l’humour et du pathos à tous les étages – bref, du rarement vu dans le paysage musical, niveau style, qualité et envergure. Rammstein se devait de donner à ses admirateurs les plus fidèles et à ses futurs fans une nouvelle chance d’assister à leur "spectacle hors norme" (Rolling Stone) qui fait vibrer les stades d’Europe (Nordkurier), avec son lot de feux d’artifice, de boucan et de fumigènes" (Süddeutsche Zeitung) !

Le 29 avril 2022, le groupe a sorti son dernier disque "Zeit", le digne successeur de l’album éponyme de Rammstein, sorti en 2019. Leur dernier opus s’est hissé en tête des charts dans pas moins de 11 pays européens. Les deux concerts inédits à Ostende ont également eu un effet positif, avec pas moins de trois albums dans le top 10 et cinq titres qui gravissent les échelons de l’Ultratop. De plus, la presse belge a été unanime pour saluer leur passage à Ostende !