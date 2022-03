Remportez vos places pour "Nicky Spence & Dylan Perez" à La Monnaie

Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour le concert de Nicky Spence et Dylan Perez à La Monnaie le 1er avril à 20 heures.

Le ténor Nicky Spence est de retour à la Monnaie accompagné par le pianiste Dylan Perez. Lors de sa dernière venue à Bruxelles, le ténor a conquis le public avec ses interprétations de Števa Buryja dans Jenůfa et de Nikita dans De la maison des morts. Pour son retour à La Monnaie, Nicky Spence se rapproche de ses racines et plonge dans l’histoire de la musique anglo-saxonne afin d’en extraire les plus beaux trésors.

Au programme, Who are these children ? op.84 de Benjamin Britten, Come unto these yellow sands et Full Fathom Five de Thomas Adès ; Three poems of Fiona Macleod de Charles Griffes, Knoxville : Summer of 1915 de Samuel Barber, Songs of the Seasons de Margaret Bonds ainsi que Broadway Baby, Losing my Mind, Anyone Can Whistle, The Girls of Summer et Love is in the air de Stephen Sondheim.



