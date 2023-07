Remportez vos places pour "MOI ET LE CHEF D’ORCHESTRE, Piccolo, Saxo & co" au festival des Summer Night Music le 27 août à Liège

Le 27 août, à Liège, c'est l'occasion rêvée de faire découvrir les plus grands classiques de la grande musique aux enfants. Un concert haut en couleurs, pour les plus jeunes et les moins jeunes, qui vous fera aller de Verdi à Bizet, en passant par John Williams et Rogers. C'est la soliste belge Aurélie Castin qui présentera cette soirée magique rythmée de symphonies, de chorale et de solistes. Le concert prendra place dans le palais des princes évêques de Liège et commence à 15h.

Tentez votre chance pour remporter l'expérience unique de faire découvrir les plus grands classiques à vos enfants.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Summer Nights Music - Classicall Productions