Remportez vos places pour les Rendez-vous de la Chapelle Musicale - Stavelot

Le 20 mars prochain, le Réfectoire des Moines de l’Abbaye de Stavelot accueillera les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans le cadre des "Rendez-vous de la Chapelle".Musiq3 vous propose de remporter deux places pour assister à ce concert.

Le Réfectoire des Moines de l'Abbaye de Stavelot accueillera le 20 mars, quatre résidents de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

Le ténor François Pardailhé et le pianiste Liam Dugelay, vous interpréteront Dichterliebe, op. 48 de Robert Schumann.

La violoniste Rino Yoshimoto et la pianiste Dana Protopopescu interpréteront notamment Recitativo and scherzo caprice, D minor, op.6 de Kreisler, Caprice, No. 5, op. 10 de Wieniawski.

