Remportez vos places pour " Les Gros patinent bien" au Théâtre de Liège

Assis à l’avant-scène, un charnu comédien shakespearien relate et chante l’incroyable épopée à travers l’Europe d’un homme – son ancêtre peut-être – d’un homme donc, qui, au bord d’un fjord au fin fond des îles Féroé, en une année oubliée depuis belle lurette, au bord d’un fjord donc, reçut la malédiction d’une sirène pêchée par mégarde dans les eaux gelées quoique salées, sous les auspices pourtant paradisiaques d’une aurore boréale joliment grêlée, à ce moment précis, par un convoi tardif de grues en route vers l’Afrique. Un acolyte en maillot de bain, aussi speedé et osseux que l’autre est statique et joufflu, glane ici et là boîtes et carton, qu’il assemble, colle, déchire, gribouille de feutre noir, et s’échine à manier en guise d’illustrations des personnages, paysages, mouche, morue, mouette, paquebot, vélo et bourricot croisés en chemin, nous éclairant ainsi sur le sens du voyage, qui n’en a aucun. Révélés par Bigre (Molière de la meilleure comédie en 2017), les deux clowns qui n’en sont pas, s’inspirant davantage du slapstick anglo-saxon, nous embarquent dans une vrille burlesque cultivant l’hilarité en continu de toutes les générations confondues et pliées en quatre.