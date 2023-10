Remportez vos places pour les expositions temporaires du Musée de la Photographie à Mont-sur-Marchienne

Vous n’êtes jamais allé au Musée de la photographie de Charleroi ? Ou plus exactement de Mont-sur-Marchienne. C’est pourtant le plus grand Musée de la photographie de Belgique et ses collections ne manquent pas d’intérêt. Cet automne, Musiq3 vous fait gagner vos entrées valables pour 2 personnes aux expositions temporaires du Musée, dès aujourd’hui jusqu’au 28 janvier 2024.

"Erased" de Bertand Meunier, une exploration de la Chine

Envie d'une expositon sur la Chine loin des médias habituels ? Avec "Erased", Bertrand Meunier nous montre les profondes transformations de la Chine des trente dernières années, sous l'impulsion du Parti communiste et les directions successives. Chaque jour, l'Occident consomme chinois, nos dirigeants composent avec le régime. "Erased" est, en ce sens, essentiel pour appréhender le monde d'aujourd'hui. Les photographies de Bertrand Meunier ne sont pas spectaculaires : aucun évènement historique , aucun tremblement de terre, aucune manifestation, ou alors, par accident ou (presque) par hasard. Bertrand Meunier ne recherche pas le scoop mais se positionne au niveau de la rue, s'approche au plus près des personnes et tente de capter les effets de la corruption et des décisions centrales mal appliquées ou biaisées à mesure que l'on s'éloigne des centres de pouvoir.

Bertrand Meunier est né à Nevers. Il est membre du collectif tendance Floue depuis 2007. Depuis la fin des années 1990, Bertrand Meunier élabore d'amples séries photographiques auscultant, d'une manière frontale mais sensible, les territoires au sein desquels il s'immerge au long cours.

"Ukraine", de Virginie Nguyen Hoang, le devoir d'une photojournaliste

Curieux de voir de plus près des images inédites de la guerre en Ukraine ? En temps de guerre ressort ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain - la solidarité -, mais également ce qu'il y a de plus noir et de cruel. La guerre en Ukraine est certainement la plus violente depuis la Seconde Guerre mondiale, mettant en jeu un arsenal d'armes incommensurable. Il n'y a pas assez de mots, de photos, d'espace pour raconter ce que vivent les Ukrainiens, d'abord, ce qui nous affecte tous, ensuite. Une exposition comme celle-ci met en valeur un travail de fond, dont l'objectif est de témoigner pour l'Histoire, afin que l'on se souvienne et qu'elle ne se répète plus. Le devoir d'une photojournaliste qui fait appel à la conscience collective, combat la propagande virulente de Vladimir Poutine, met à l'honneur la résilience et le courage des Ukrainiennes et Ukrainiens qui se battent pour les valeurs démocratiques si chères au monde occidental. Il y a les morts dont on doit se souvenir et les vivants pour témoigner de l'innomable.

Née en Belgique en 1987, Virginie Nguyen Hoang a étudié le journalisme à l'école supérieure IHECS (Bruxelles) et suivi une formation en photojournalisme à la Danish School of Media and Journalism (Danemark).

"Gare à vous", de Camille Peyre, des autoportraits parodiques

S'intéressant beaucoup à l'économie et à la finance et à leur impact sur nos vies, Camille Peyre voit l'uniforme de travail comme un objet symbolique marquant les différences de classe et de pouvoir. "L'uniforme est un vêtement réglementé et contractualisé". Plutôt que de tourner son objectif vers les travailleurs, il choisit de réaliser une série d'autoportraits numériques en collaboration pour la réalisation technique avec Barbara Salomé Felgenhauer. Il revêt donc les attributs de différents métiers : "Je me concentre sur les employés subalternes dans plusieurs secteurs d'activité." Mais à cette tenue, il ajoute une dimension supplémentaire. Chaque image fait en effet référence à une œuvre d'art célèbre dont il reprend la pose. On y croise Napoléon, Louis XIV ou encore le David de Michel-Ange. "L'histoire des arts s'est construite en partie grâce aux commandes de mécène, de roi, de chef d'État. J'ai détourné des œuvres d'art représentant un pouvoir étatique, en les parodiant avec des vêtements techniques liés à un corpus de jobs très larges".

