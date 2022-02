Remportez vos places pour le Symphonic Cinema : Mahler, l’écho d’une vie.

Musiq3 vous propose de découvrir le dernier film de Lucas van Woerkum, Mahler, l’écho d’une vie le 5 mars à 20h dans la salle Philharmonique de Liège.

Mahler, l’écho d’une vie est le dernier film de Lucas van Woerkum, réalisateur hollandais. Il nous propose dans ce film une méditation sur la mort qui scelle les liens entre Gustav Mahler, son épouse et leur fille, décédée en bas âge.

Ce 5 mars, le réalisateur néerlandais vous propose une expérience unique, puisqu’il effectue le montage du film en direct pour s’adapter aux tempos de l’OPRL et de Gergely Madaras. Ce film livre une vision contemplative de l’existence, combinant de magnifiques paysages d’hiver à des images oniriques et mystiques. Le tout calibré à la perfection sur la musique du compositeur.



Un bijou cinématographique et musical à découvrir le 5 mars dans la salle Philharmonique de Liège.



