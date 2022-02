Remportez vos places pour le spectacle "Simple" d’Ayelen Parolin

Dans le cadre de Brussels, dance, Les Brigittines vous proposent un spectacle haut en couleur d’Ayelen Parolin. Remportez 2 places pour Simple précédé d’un repas (hors boisson) le 11 mars à 21h (repas dès 18h).

D’inspiration dada et au-delà de toute convention, Simple, la nouvelle création d’Ayelen Parolin fait un pied de nez au sérieux de notre temps. Ayelen Parolin utilise un vocabulaire chorégraphique restreint dans lequel trois interprètes proposent un jeu de rythme et de construction, à la fois répétitif et toujours mouvant. Un jeu musical a la particularité d’être sans musique.

Privée de son principal partenaire de jeu, la chorégraphie demande aux corps d’inventer, d’imaginer, de jouer la musique. À la recherche d’une pulsation vitale. À trois, en complicité, en connivence. Avec la puissance et la sincérité profondément humaine de l’idiot, du naïf, de l’enfant – là où tout est encore possible, de l’insensé à l’onirique. Pourquoi ces interprètes agissent-ils ? Que font-ils là ? Rendez-vous ce 11 mars à 21h pour découvrir le fin mot de cette chorégraphie sans musique.

Simple et le repas qui le précède

