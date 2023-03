Remportez vos places pour le spectacle "Le Silence" au Théâtre de Liège le 6 avril

Assistez au spectacle "Le Silence" au Théâtre de Liège le 6 avril.

Sœurs rivales, Anna et Ester regagnent la Suède accompagnées de Johan, l’enfant d’Anna. Ester tombe malade. Une halte s’impose à Timoka, ville mystérieuse au bord de l’insurrection militaire, où les habitants parlent une langue que le trio ne comprend pas.

Dans ce climat de guerre, fait également rage le conflit opposant les sœurs, qui tentent de donner du sens à leur environnement. Laissé sans surveillance, Johan flâne dans les couloirs de l’hôtel, y côtoie d’autres clients. Tournée en 1963 par Ingmar Bergman, Le Silence est une réflexion sur les frontières entre deux âmes, entre langues et nations, maladie et santé, vie et mort.

C’est aussi une triste et belle allégorie de l’incapacité humaine, où langage, sexe, soumission, domination, culpabilité et liberté sont examinés dans leurs limites. Réputée pour son esthétisme excentrique, la compagnie théâtrale dublinoise Dead Centre s’associe au cinéaste Grant Gee, qui assure les vidéos en live, pour signer une impressionnante adaptation scénique du film. Seul, le point de vue de l’enfant filtre ici l’histoire qui, habilement transposée dans l’actuel contexte politique européen, lance un appel à la compréhension implanté dans le présent.

Spectacle en suédois surtitré en français

