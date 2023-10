Remportez vos places pour le récital Víkingur Ólafsson le 29 octobre

Vikingur Ólafsson est un pianiste hors norme ! Virtuose et sensible, bien sûr, mais aussi particulièrement inspiré dans le choix de ses programmes de concert. Sous les doigts d’Ólafsson, la musique trouve toute sa force : elle nous parle, nous bouleverse et surtout, elle nous transforme. Avec les Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach, le pianiste islandais vous convie à un voyage au cœur d’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature pour clavier. Tout aussi fasciné par le langage de Bach que son prédécesseur Glenn Gould (qui avait enregistré trois versions des Variations Goldberg !), Ólafsson livre une version bien à lui des 30 variations et en révèle l’architecture et la poésie. Un récital à ne pas manquer, dans l’acoustique exceptionnelle de la salle Henry Le Bœuf.