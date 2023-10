Remportez vos places pour le récital de Jonathan Fournel le 7 octobre

Envie d'un concert exceptionnel donné par un jeune prodige ? Jonathan Fournel donnera un récital de piano le 7 octobre à 20h lors des soirées musicales de Mont-sur-Marchienne.

En 2021, sa technique tout en clarté et sensibilité a conduit Jonathan Fournel jusqu'au premier prix du concours Reine Elisabeth et au prix du public. C'est un conteur né qui donne vie à la musique dans toutes ses nuances et ses détails. Avec subtilité, il nous racontera Beethoven, Szymanowski, Franck et Schubert.

N'hésitez plus et foncez ! Des places sont encore à gagner.

Pour plus d'infos :https://www.soireesmusicalesmsm.be/la-saison/