Remportez vos places pour le Quatuor Légia au centre culturel de Visé

Découvrez le Quatuor Légia, composé de Julien Collignon et Andrea Jackson aux violons, de Capucine Decourt au violon alto et de François Robinet au violoncelle. C’est au Conservatoir royal de Liège que ces quatre artistes se sont rencontrés. Tous les quatre étudiants, ils ont été amenés à travailler ensemble. Au départ pour des projets vocaux et des compositions d’Arnaud François notamment pour des messes télévisées et des concerts. Au cours de leurs études ces quatre artistes ont été amenés à jouer ensemble pour des projets d’orchestre symphonique, d’orchestre de chambre et autres. Ces multiples expériences ont donné envie à ces élèves de créer un quatuor. Leur objectif étant d’explorer un large répertoire et de faire découvrir au public des œuvres moins connues.

