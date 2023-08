Remportez vos places pour le film "Les Gentils" d’Olivier Ringer

Alors qu’ils sont occupés à tout perdre, jusqu’à leur maison et leur amour, Blandine (Isabelle De Hertogh) et Michel (Renaud Rutten) vont recevoir le soutien de Florent, leur comptable (Achille Ridolfi) et de Bruno, un de leurs ouvriers (Tom Audenaert). Ils vont tenter de trouver un chemin pour s’en sortir ensemble, tous les quatre.

On a pu voir Isabelle De Hertogh notamment dans Les illusions perdues de Xavier Giannoli ou dans 8 rue de l’humanité de Dany Boon. Tom Audenaert, c’est le policier, René Verelst, dans La Trêve et Achille Ridolfi, qui apparaît également dans la 2e saison de cette série belge, est aussi metteur en scène et acteur de théâtre (Anti héros, L’Ascenseur).

Renaud Rutten a déjà collaboré avec les frères Ringer comme nous en parle Yves Ringer, le producteur du film : Renaud Rutten a travaillé avec nous sur nos précédents longs métrages ("Les oiseaux de passage"- 2015) et ça fait longtemps qu’on avait envie de lui confier un premier rôle parce qu’on pense que c’est un immense comédien qui a un potentiel dramatique, émotionnel et un potentiel de rire exceptionnels.

On voulait des acteurs auxquels les spectateurs puissent s’identifier, qui arrivent à transmettre une vraie humanité.