Remportez vos places pour le film documentaire "L'Empire du Silence"

Avec L'Empire du Silence, Thierry Michel vous propose un documentaire percutant sur des décennies de violences subies par la République Démocratique du Congo. Un film important pour témoigner contre l'oubli.

Lors de ses recherches pour le film L'homme qui répare les femmes, Thierry Michel découvre l'ampleur de la tragédie vécue par ce pays depuis la fin du régime dictatorial du Président Mobutu. Les experts des Nations unies répertoriens 617 cas graves de crimes contre l'humanité et crimes de guerre entre 1994 et 2004. Ces crimes perpétrés au Congo-Zaïre sont peu connus et n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire ni en RDC, ni devant une cour africaine ou une juridiction internationale.

Thierry Michel, ne pouvait pas terminer son cycle de 11 films sur le Congo sans réaliser un documentaire qui donne les clés de compréhension de la tragédie dans laquelle ce grand pays africain continue de s’enfoncer. Thierry Michel vous raconte la terrible histoire de l'un des plus riches pays du monde par ses richesses agricoles, forestières, énergétiques, et bien sûr par l’importance stratégique de ses réserves en minerais précieux indispensables à la prospérité des pays occidentaux et asiatiques et au développement de technologies de pointe.