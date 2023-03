Remportez vos places pour le concert XXL de Snoop Dogg au Sportpaleis

Le Doggfather du hip hop, Snoop Dogg sera ce dimanche 19 mars à Anvers accompagné de tous ses amis de la West Coast: Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile.

Son show durera entre 3 et 4h et célèbrera l’influence de Snoop Dogg sur le hip hop, le reggae, la pop et le G-funk. Attendez-vous à en avoir plein la vue avec un spectacle XXL accompagné des plus grands noms de la West Coast.

En plus de son excellente réputation live, tous ces ingrédients garantissent que ce sera son show le plus impressionnant en Belgique à ce jour : le 19 mars la fête est déjà assurée ! Ain’t nothin’ but a gangsta party !

Ecoutez Florian de 19 à 22h du 13 au 16 mars pour remporter vos places!

