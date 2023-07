Remportez vos places pour le concert "wedding gift" au festival ars in cathedrali du 22 août

Dans le cadre du Festival Ars in Cathedrali, et de son thème de l'Amour, les deux musiciennes Fumika Mohri, violoniste et vainqueur du concours Reine Elisabeth en 2016, et Momoyo Kokubu, organiste belge, proposent le concert "wedding gift".

il sera possible d'entendre résonner dans les murs de la cathédrale Saint Michel et Gudule à Bruxelles, la sonate pour violon et piano (transposée à l'orgue) de César Franck, composée à l'occasion du mariage de l'un de ses amis. La Toccata et Fugue en Fa majeur de Johann Sebastian Bach ainsi que ses quatre Duos extraits de la Clavier-Übung III. Enfin, c'est seule que la violoniste interprétera la Sonate 3 " Ballade " pour violon solo d'Eugène Ysaÿe.

N'hésitez plus et tentez votre chance !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Ars in Cathedrali Programme 2023 | Cathédrale de Bruxelles (cathedralisbruxellensis.be)