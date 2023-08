Remportez vos places pour le concert "VOX ANGELI" au festival Voce et Organo du 8 septembre

Dans le cadre du festival Voce et Organo, le concert de VOX ANGELI est l'occasion de fêter l'inauguration de la restauration de l'orgue romantique Schyven. Les chanteuses interprèteront la musique des anges. Dans ce premier concert d'inauguration, c'est l'ensemble PSALLENTES sous la direction de Hendrik Vandenabeele interprèteront des œuvres du Codex Calixtinus, de César Franck, Alphonse Mailly et Joseph Jongen, puisqu'il n'y a "ni temps ni espace au paradis". L'orgue sur lequel seront interprétées les œuvres a été construit en 1890 par le facteur bruxellois Pierre Schyven et on célèbrera donc sa restauration.

