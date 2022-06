Remportez vos places pour le concert Tribute to Xenakis au Festival Musiq3

En cette année anniversaire Xénakis, le Festival Musiq3 rend hommage au compositeur et architecte et vous propose de vivre une expérience musicale intitulé : "Tribute to Xenakis". Tentez de gagner deux places de concert qui aura lieu ce samedi 25 juin à 21h au Studio 4 de Flagey.

Iannis Xenakis est un compositeur, architecte et ingénieur grecque qui occupe une place à part dans le monde de la création. 2022 marque le centenaire de sa naissance.

Musiq3 le rend hommage en rassemblant Vassilena Serafimova, que les aficionados du Festival nomment affectueusement Vassi, le musicien et compositeur électronique belge, Laurent Delforge et Romain Tardy.

Un projet fou à la hauteur du génie de Xenakis.

Toutes les informations sur le concert ici.