Remportez vos places pour le concert "Racines" d'Olivier Chavet au Festival de Jazz de Verviers le 23 septembre

Dans le cadre du festival de Jazz de Verviers, Olivier Chavet (compositeur et batteur du groupe), propose un concert d'une rencontre entre jazz et nature. "Racines" est le résultat d'une rencontre de ces deux milieux qui ont bercé Oliver Chavet depuis son enfance, jusque dans ses études qu'il a combinées. Entre agronomie et musique, le musicien a trouvé son inspiration. Il traduit dans ce concert la nostalgie d'une vie simple concentrée sur le naturel. La racine est le symbole d'un ancrage et d'une cohésion et du calme. Le musicien s'exprime et avoue qu'il "aime toute chose qui a une âme" dit-il. Olivier Chavet sera accompagné de Heidi Bayer au bugle, Andy Houscheid au piano, Werner Lauscher à la contrebasse et Daniel Chavet à la guitare électrique.

Pour lus d'informations, rendez-vous sur le site internet du festival : 17ieme festival de jazz à Verviers (jazzaverviers.be)