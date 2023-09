Remportez vos places pour le concert "O Celli" à Liège le 3 octobre

L'ensemble O Celli, un octuor de violoncelle, propose un concert pour le premier Happy Hour! de la rentrée, le 3 octobre à 19h. L'ensemble nait d'une initiative des violoncellistes Alexandre Beauvoir et Sébastien Walnier qui mettent sur pieds l'octuor de violoncelle en 2011. Les deux instrumentistes se sont entourés de solistes d'orchestres, de chambristes et entre autres Jean-Pierre Borboux, le second soliste de l’OPRL. Leur programme est un voyage à travers le temps et leur maître mot est le PLAISIR!

Pour ce qui est du programme, justement, voici ce que l'ensemble propose :

GERSHWIN, Porgy and Bess, Ouverture

NOBEN, American Wanders : One with Lenny

BERNSTEIN, West Side Story

PIAZZOLLA, Milonga del ángel

PIAZZOLLA, Muerte del ángel

MARQUEZ, Danzon n° 2

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : Ô-Celli | OPRL