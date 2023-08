Remportez vos places pour le concert "Just Smile" du quatuor O!BOY du 24 août à 20h

Le quatuor O!BOY, ce sont quatre chanteurs, François Lourtie, Leander Moens, Emmanuel Donnet et David Serraz, qui ont pour but de répandre la JOIE. Ce quatuor A Cappella interprète des airs et mélodies dans un style barbershop close harmony, style traditionnel américain, qui reprend entre autres : le swing, le blues, les musiques de film mais aussi les musiques de comédies musicales. Ils s'autorisent également à traduire quelques musiques en français pour les interpréter dans mise en scène humoristique.

Tentez votre chance pour remporter vos places pour ce concert du 24 août à 20h à Pont-à-Lesse dans la Grange de Villatoile.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Accueil (orferidis.be)