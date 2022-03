Remportez vos places pour le concert Harvest Group

Musiq3 et Les Lundis d’Hortense vous proposent de tenter de remporter 2 places pour le concert du Harvest Groupe le 02 avril à 20h15 dans le studio 1 à Flagey.

Le 11 mars dernier, Lightmares, le nouvel album du Harvest Group sortait. Au programme, intuition, liberté et espace, au départ d’une mélodie simple, un motif ou un riff, les musiciens laissent leurs émotions prendre le relais. Entre folk et jazz, leur musique souffle telle une brise légère et vous entraine dans un voyage à la fois méditatif, optimiste, contemplatif et déterminé.

Place à l’intuition, à l’air et à l’espace avec Harvest Group. Guillaume Vierset (guitariste), Mathieu Robert (sax Soprano), Marine Horbaczewski (violoncelle), Yannick Peeters (double basse) et Yves Peeters (batterie) vous embarquent dans un voyage musical unique ce 2 avril à 20h15 au studio 1 à Flagey.



Plus d’informations sur ce lien.