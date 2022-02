Remportez vos places pour le concert du Duo Matinier et Seddiki au festival FestiVita!

Musiq3 vous propose de tenter de remporter deux places pour le concert du Duo Matinier et Seddiki au festival FestiVita! le 19 février à 22h30.

Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki forment un duo atypique mêlant accordéon et guitare dans une grande sensibilité. Ils nous emmènent dans une approche inattendue de la musique ancienne. Leurs improvisations bluesy-jazzy-latino nous transportent dans un univers qui leur est très personnel, aux rivages de la musique baroque. En plus d’une virtuosité confondante, leurs arrangements font preuve d’un parfait équilibre, d’une recherche harmonique toujours en mouvement et d’une toute grande beauté musicale.

La rencontre entre les deux musiciens se fait avec une grande évidence. Un goût du son, de l’espace, du rythme, et de la poésie. Et surtout, une volonté commune de penser et imaginer au-delà des instruments et de leurs possibles " réflexes ". Ils enregistrent en 2019 un premier album Rivages en duo.



Venez découvrir ce duo le 19 février à 22h30 à l’occasion du festival FestiVita!