Remportez vos places pour le concert du Belgian National Orchestra et de Vikingur Olafsson

L’Islande s’invite au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le pianiste islandais Vikingur Olafsson, surnommé le "Glenn Gould islandais", rejoint le Belgian National Orchestra, placé sous la direction de Hugh Wolff, pour le concerto pour piano n°23 de Mozart. Tentez de remporter vos places pour ce concert qui se déroulera le samedi 11 juin à 20h à Bozar.

Aussi à l’aise dans le répertoire moderne et contemporain que dans la musique ancienne, Vikingur Olafsson a consacré son dernier album à Mozart et ses contemporains. Et c’est avec un concerto de Mozart qu’il nous enchantera lors du concert du Belgian National Orchestra le samedi 11 juin prochain. Après Polaris, pièce orchestrale cosmique et tournoyante de Thomas Adès, le soliste prendra place au piano dans le Concerto pour piano n° 23 de Mozart. Ensuite tous les musiciens du Belgian National Orchestra pourront briller dans le magistral Concerto pour orchestre de Bartók.

Tentez de remporter vos places pour ce concert, ce samedi 11 juin à 20h à Bozar en répondant correctement à la question ci-dessous.