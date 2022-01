Remportez vos places pour le concert de Yann Tiersen au Cirque Royal

Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour le concert de Yann Tiersen le 10 février au Cirque Royal à Bruxelles.

Deux ans après Portrait, Yann Tiersen fait son grand retour avec un nouveau disque en hommage à l’île d’Ouessant où il réside désormais. Intitulé "Kerber", cet album sortira à la fin de l’été 2022. En attendant, un premier titre est déjà sorti, " Ker Al Loch". Ce premier extrait annonce un changement de registre pour le Breton, qui se lance petit à petit dans la musique électronique. Yann Tiersen colore sa musique de façon poétique, en composant en fonction de l’univers qu’il habite. Pour son nouvel album, l’univers est celui de l’île d’Ouessant.

Le 10 février 2022, Yann Tiersen sera sur la scène du Cirque Royal pour vous présenter ses nouvelles compositions et reprendre ses plus grands classiques. Un concert voyage à travers sa discographie aussi variée que passionnée. De ses ambiances cinématographiques à la musique électronique, découvrez le nouveau paysage musical de Yann Tiersen. Profitez d’une immersion dans le monde de la musique électronique en compagnie de Yann et de son piano.

Ce concert vous intéresse ? Participez à notre concours et tentez de remporter 2 places pour la représentation du 10 février au Cirque Royal.