Remportez vos places pour le concert de Teodoro Baù et Andrea Buccarella le 6 octobre !

Envie d'assister à un concert qui remonte à une source d'inspiration pour les plus célèbres compositeurs classiques ? Tentez de gagner vos places pour le concert de Teodoro Baù et Andrea Buccarella où Bach sera à l'honneur !

Bach a, de son vivant, apporté aux échos d'une tradition musicale qui touchait à sa fin des innovations stylistiques adoptées par tous les compositeurs qui l'ont suivi, depuis ses propres fils et transmises ensuite à Haydn, Mozart, Beethoven, etc. jusqu'à tous les compositeurs de la période romantique.

L’exemple le plus caractéristique de cet apport se trouve dans une forme dont on peut dire avec certitude qu'elle a été inventée par lui : la sonate pour instrument mélodique (Bach jouait le violon, la flûte ou la viole de gambe) et un instrument à clavier concertant (dans son cas, le clavecin).