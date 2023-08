Remportez vos places pour le concert de Sylvia & Stéphanie Huang à Classique à l'Abbaye le 3 septembre

Classique à l'Abbaye propose un concert avec le duo des sœurs Huang, toutes deux lauréates du concours reine Elisabeth. Les deux instrumentistes sont des très appréciées du public. Sylvia au violon et Stéphanie au violoncelle, le duo propose d'interpréter à Jette des œuvres des grands compositeurs Ravel et Kodaly, datant de la première guerre mondiale et puis de Glière, professeur de Prokofiev et originaire de Kiev.

Alors tentez de remporter vos places pour ce concert magique !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : Classique à l'Abbaye : Sylvia & Stéphanie Huang (utick.be)