concert de Nicola Andrioli Trio " Skylight " et Kurt Rosenwinkel le 6 février à 20h au 140.

Dans le cadre du Jazz Tour, le 140 et Les lundis d’Hortense s’associent pour vous proposer un concert immanquable, Nicola Andrioli Trio " Skylight " et Kurt Rosenwinkel. Nicola Andrioli fait son grand retour au clavier électrique. Pour ce projet, dont il a longuement rêvé l’esthétique, il s’associe au guitariste américain Kurt Rosenwinkel. Qui acceptera spontanément, séduit par la qualité des compositions de Nicola Andrioli.

Un concert actuel, qui vous propose une musique organique pleine de nuances, de surprises et de singularité. Au programme, envolées lyriques d’Andrioli, accompagnées de la basse de Pecoraro et des notes jouées par Rosenwinkel. "Des notes bleues, une pointe de romantisme, un soupçon de rock atmosphérique et ce voyage, d’une éblouissante fraîcheur, vous gonflera le cœur de bonheur." (Jazzques).

