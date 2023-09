Remportez vos places pour le concert de l'ensemble Strum und Klang dans le cadre de la tournée ECCO le 27 septembre

Le 27 septembre, le "European Contemporary Composers Orchestra" propose un concert à Bruxelles de créations européennes pour ensemble et solistes. Dans le cadre de leur tournée, l'ensemble a demandé aux compositeurs européens Jean-Luc Darbellay (CH), Denis Ivanidze (BE) et Jörg-Peter Mittmann (DE) trois pièces pour orchestre et soliste. L'ensemble Strum und Klang, sous la direction de Thomas Van Haeperen, explore les différentes sensibilités des trois œuvres toutes fraiches et propose un concert tout à fait unique !

L'ensemble est composé de Claire Bourdet au violon, Maxime Stasyk au violon, Julie Michael à l'alto, Catherine Lebrun au violoncelle, Natacha Save à la contrebasse, Anne Davids à la flûte, Cédric De Bruycker à la clarinette, Piet Van Bockstal au hautbois, Mavroudes Troullos au basson, Leon Guerrero au cor et Anne Zeuwts à la harpe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet : Page de contact de l'ensemble/orchestre Sturm und Klang