Remportez vos places pour le concert de Colline à l'occasion de la sortie de son CD "Ephémère" le 15 septembre à la Tricoterie

La jeune chanteuse belge Colline sort un album "Ephémère" et pour l'occasion, elle se produit en concert le 15 septembre à Bruxelles. Sa musique est tout à fait unique et tintée d'humour, de douceur, de poésie et questionnement simple ou existentiels. Pour ce qui est de l'instrumentation, les cordes d'un alto et un violoncelle, sont pincées, frottées, lyriques ou percussives. Accompagnée de son frère au violoncelle, elle invite également quelques autres musiciens pour l'évènement : Julien Gillain (piano), Chloé Delvenne (harpe), Pierre-Antoine Savoyat (bugle), Audrey Dechèvre et Emile Warny (percussions).

Le concert se déroule à La Tricoterie | Rue Théodore Verhaegen, 158 - 1060 Saint-Gilles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : SORTIE D'ALBUM: COLLINE - Éphémère (utick.be)