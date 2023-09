Remportez vos places pour le concert de Caetano Veloso le 25 septembre

Caetano Veloso est sans aucun doute l’un des compositeurs et chanteurs brésiliens les plus populaires et influents. Accompagné de son groupe, il présentera à Bozar son dernier album intitulé "Meu Coco" qui se veut un voyage dans la tête de l’artiste, montrant comment son cerveau fonctionne tout en créant ses chansons.

" Cela fait neuf ans que je n’ai pas sorti un album de nouvelles chansons. Fin 2019, j’ai ressenti un fort désir d’enregistrer de nouveaux morceaux par moi-même. L’étincelle a été un rythme de guitare qui semblait montrer la voie et qui, combiné à mes rêves, a débouché sur des sonorités originales capables de surprendre le public du monde entier. La chanson " Meu Coco " en est le résultat. " (Caetano Veloso)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Bozar : Caetano Veloso - Meu Coco