Remportez vos places pour le concert "Amour, confiance et honneur" au Festival Ars in Cathedrali du 18 juillet

Cet, sur le thème de l'Amour, le Festival "Ars in Cathedrali" propose une sélection de concert d'orgue, de voix et d'instruments. Le 18 juillet à 20h, c'est Matthias Havingha qui viendra faire résonner la musique de Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Pachelbel, Franz Liszt, Jehan Alain et de Maurice Duruflé, dans les murs de la cathédrale Saint Michel et Gudule de Bruxelles. Son programme regorge de sentiments de colère, désespoir et de profond drame, mais il fait aussi l'éloge de l'admiration et de la confiance et de l'espoir. Venez pour l'amour de la musique et pour écouter l'amour en musique !

