Remportez vos places pour le concert "AETERNA SEMPER QUAERERE" au Max Festival le 17 septembre

L'ensemble Cappella Pratensis composé de 6 chanteurs a cappella propose un concert matinal (à 6h) le dimanche 17 septembre. Le concert propose d'explorer les pratiques et la musique des établissements monastiques. Le concert dure 1h et se déroule dans l'église Saint-Martin qui sera éclairée de bougies et munie de chaises-longues. Dans ce concert intemporel, les pièces proposées seront : Ad Primam (hymne pour la prime, entonnée à 6h du matin et qui prépare les moines à une journée de prière et de travail), Processio (textes liés à l 'adoration de la Croix), Ad Missam (une messe polyphonique), Ad Magnificat (une antienne de l'Antiphonaire de Tongerlo), Ad completorium (prière de nuit pour invoquer la protection du Seigneur)

L'ensemble Cappella Pratensis a à cœur de recréer et ressusciter les chefs-d'œuvre du répertoire polyphonique en s'immergeant dans des conditions de l'époque, la Renaissance.

