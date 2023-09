Remportez vos places pour le ciné-concert "Variétés" à BOZAR le 15 septembre

"Variétés" est un film muet datant de 1925, sous la république Weimar et qui eut un immense succès. Les scènes de trapèzes tout à fait extraordinaires et la performance de l'acteur Emil Jannings ont rendu ce film très important dans l'histoire du cinéma. Le 15 septembre, c'est le Belgian National Orchestra sous la direction de Dirk Brossé, qui reprend la musique de la compositrice contemporaine Elena Kats-Chernin(ouzbéco-australienne) et met le film muet en musique.

