Après avoir triomphé au Palais des Beaux-Arts de Charleroi avec DIXIT, le Béjart Ballet Lausanne revient en Belgique avec Boléro et Tous les hommes presque toujours s’imaginent. Cette dernière pièce est la nouvelle création de Gil Roman, et sera présentée pour la première fois en Belgique, accompagnée du chef-d’œuvre de Maurice Béjart, Boléro.

Se confrontant à l'ensemble considérable de ses compositions plurielles, Gil Roman s'immerge dans l'univers exploré par le génial multi-instrumentiste de 1990 à 2017 Avec Tous les hommes presque toujours s'imaginent, Gil Roman s'immerge dans l'univers de John Zorn. L'un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine américaine, John Zorn a exploré de 1990 à 2017, les possibles de la musique. Ce multi-instrumentiste propose donc une œuvre hors-norme, mêlant audace et liberté, une œuvre dont le directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne s'est inspiré pour Tous les hommes presque toujours s'imaginent.

