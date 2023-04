Remportez vos places pour la dernière Contraste.12 de la saison !

Pour rappel, ce concept de soirée a été lancé il y a plus d’un an par l’agence BACK IN THE DAYZ, en association avec le club C12, club pluridisciplinaire situé dans l’épicentre de Bruxelles et oscillant entre arts et musique alternatives.

Proposant une expérience artistique de premier plan, à l’avant-garde des courants musicaux alternatifs du moment, les CONTRASTE.12 @ C12. se distinguent par une programmation pointue essentiellement électronique et des line-up internationaux en connexion avec la scène locale et en adéquation avec les valeurs inclusives véhiculées, avec une scénographie et identité visuelle soignées.



