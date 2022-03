Remportez vos places pour l’Habanera duo en concert au MiM

Le CPE Festival et MGConcerts présentent Le Musée en Musique avec C ostantino Mastroprimiano, ​le dimanche 20 mars 2022 à 12h30. À cette occasion, Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour ce concert.

Le Duo Habanera est le fruit de la rencontre entre Marc Grauwels et Christophe Delporte et entre la flûte et l'accordéon. Ce mélange de sonorités unique a donné l'envie au duo de proposer au public un répertoire éclectique, raffiné et audacieux.

L'accordéon peut tenir la note, ce qui lui permet d'intervenir comme une basse continue. L’accordéon peut aussi bien se substituer à tout un orchestre dans des fantaisies brillantes sur des grands airs d’Opéra, que briller avec une extrême sensualité ou avec violence dans le tango argentin d’Astor Piazzolla.

Le 20 mars, le Duo Habanera vous proposera une version tout a fait inédite de l'Histoire du Tango d'Astor Piazzolla (Bordel 1900, café 1930, night Club 1960 et concert d’Aujourd’hui) adaptée pour flûte et accordéon. Mais également leur version du double concerto Hommage à Liège.

