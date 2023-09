Remportez vos places pour l'exposition "PARANOPTIQUE" de Aymeraude du Couëdic au Botanique du 2 septembre au 15 octobre

Le Botanique propose une exposition du 2 septembre au 15 octobre 2023. L'exposition "Paranoptique" a pour but de d'explorer le sujet de la surveillance et du contrôle social dans un contexte dystopique. L'artiste Aymeraude du Couëdic, est un français qui utilise des installations qui permettent au public de s'immiscer dans le tableau et d'en devenir acteur. Cette expo veut aussi développer l'idée d'un paranoïa dans la mise en scène qui exprime les conséquences psychiques d'une surveillance constante. Le tout dans une installation qui permet au public de ne pas être qu'observateur mais aussi acteur, on invite le public à se questionner sur sa part de responsabilité et son rôle dans une telle société.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Botanique : Aymeraude du Couëdic - PARANOPTIQUE | Botanique