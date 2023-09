Remportez vos places pour l'exposition "EVERY MINUTE IS LETTERED" de Boris Thiébaut du 2 septembre au 29 octobre au Botanique

L'exposition "Every Minute is Lettered" de l'artiste Boris Thiébaut est une expo construite autour de dessins sur grands formats. Ce qu'il propose dans son œuvre, c'est un mixte d'art brut, de graphisme et de bande dessinée. Le tout dans un rapport au dessin, au langage et au geste.

"Je cherche un équilibre entre simplicité et complexité : simplicité d'outils et de technique directe. Complexité d'une composition faite de strates, de reprises et d’effacements. Complexité aussi de lecture où le geste et le signe se disputent un même territoire. Ces formes luttent constamment pour construire leur propre langage : un langage hésitant, qui se cherche et se nie lui-même au fur et à mesure qu'il se construit."

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Botanique : BORIS THIÉBAUT – EVERY MINUTE IS LETTERED | Botanique