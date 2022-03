Remportez vos places pour l’exposition du collectif VOID, SARA ᵀᴹ

Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour SARA au Botanique jusqu’au 17 avril.

Le collectif VOID déploie dans le musée du Botanique un dispositif qui vous plonge dans un univers parallèle. Le musée devient le centre de production de SARA (Souvenir Archival Recording Apparatus), une entreprise fictive, active dans la collecte et l’archivage de traces orales et mémorielles de l’humanité.

L’exposition est participative et devient un tableau vivant, le spectateur est au cœur de l’unité de production. Elle s’active par la collecte de données et leur transcodage en temps réel via des mécanismes qui semblent obsolètes. Une production tout à la fois anachronique et chronophage qui défie l’entendement de notre époque et de ses standards de rendements poussés à l’extrême.

À travers ce dispositif d’exposition, VOID poursuit sa recherche sur la mise en forme du vide. Une immatérialité convoquée tant par le son, phénomène ondulatoire sans matière propre, que par le souvenir personnel, mémoire d’une expérience intime résidant aux confins de notre cortex.

SARA présente le son comme vecteur de représentation, le médium sonore est utilisé de la même manière qu’un peintre manie son pinceau pour tracer les contours du réel.



Plus d’informations sur ce lien.https://botanique.be/fr/exposition/void-collective-sara-2022