Remportez vos places pour "Elisabeth gets her way"

"Dans ce portrait dansé, Jan Martens rend hommage à Elisabeth Chojnacka, claveciniste polonaise culte du XXe siècle, qui inspira par son talent inouï les plus grands compositeurs – Ligeti, Xenakis, Górecki...– et qui collabora avec Lucinda Childs. Par un jeu d’alternance entre danse et entretiens sonores de ses proches, il navigue dans le mouvement comme elle slalomait du bout des doigts dans les siècles d’histoire de la musique.

Jan Martens joue de son corps dans le même esprit qu’Elisabeth Chojnacka jouait du clavecin, avec le “feu de la vie” selon les mots de Ligeti. Au delà des partitions, il danse sa manière de jouer, sa truculente personnalité. Il se régale de la complexité quasi mathématique des rythmes qui offre un espace à la répétition, au minimalisme et à la transe. Car ils ont cela en commun : transformer l’interprétation en un geste créateur."

