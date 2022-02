Remportez vos places pour De Infinito Universo au Théâtre National

Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour le spectacle De Infinito universo au Théâtre National le 26 février à 20h30.

En trois tableaux, De Infinito universo est un spectacle qui oppose en trois tableaux, l’intime de l’être humain à la grandeur et au mystère de certaines questions universelles, auxquelles il n’y a pas de réponse. Un astrophysicien, un berger et l’assistante d’une femme politique vont vous plonger dans un questionnement qui révèle une même tension théorique et humaine. La pensée est-elle seulement capable d’élaborer des systèmes de compréhension aptes à décrire chaque élément de l’Univers ?

Filippo Ferraresi s’inspire des thèses de Yuval Noah Harari, auteur de Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, selon lequel " l’histoire a commencé lorsque les hommes ont inventé les divinités et se terminera lorsque les hommes deviendront des divinités ". Une première mise en scène de cet artiste italien en coproduction avec le Piccolo Teatro di Milano, à ne pas manquer.

Plus d’informations sur ce lien.