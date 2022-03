Remportez vos places pour Costantino Mastoprimiano en concert au MiM

CPE Festival et MGConcerts présentent Le Musée en Musique avec Costantino Mastroprimiano, ​le samedi 12 mars 2022 à 12h30. À cette occasion, Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour ce concert.

Costantino Mastroprimiano joue soit sur des instruments historiques, soit sur des copies modernes de ceux-ci. Cela lui permet d'interpréter la musique sur le type d'instrument pour lequel elle a été créée. L'utilisation de pianos historiques permet d'exprimer directement ce que le compositeur a écrit.

Chaque instrument est unique et possède ses propres caractéristiques en termes de finesses du mécanisme de jeu et de qualité du son. Cela dépend de l'époque à laquelle il a été construit et de la façon dont il a traversé le temps. Le pianiste doit s'adapter à chaque instrument. L'instrument détermine le répertoire qui peut être joué au mieux sur celui-ci.

Le 12 mars, Costantino Mastroprimiano vous donne rendez-vous au Musée des instruments de musique à 12h30 pour vous proposer un programme spécial Frédéric Chopin :

Deux Nocturnes op. 55 - 1843

Trois Mazurkas op. 56 - 1843

Berceuse en Ré bémol majeur op. 57 - 1843-44

Trois Mazurkas op. 59 - 1845

Sonate en Si Mineur op. 58 - 1844

