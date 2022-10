Remportez vos places pour " Ce qu'il faut dire" au Théâtre de Liège

Que signifie se déclarer " blanc " ? Pourquoi désignons-nous les gens par leur couleur de peau ? Qui a décidé que l’Afrique se nommerait ainsi ? Sur un texte de l’écrivaine camerounaise Léonora Miano, Stanislas Norday met en scène trois jeunes interprètes afropéennes qui nous bousculent et remettent en question notre langage et son influence coloniale. Avec sa choralité de voix singulières, Ce qu’il faut dire porte un discours audacieux, nécessaire, et tout autant poétique dans un moment de théâtre envoûtant.