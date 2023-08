Remportez vos places pour "Carmina Burana" au festival des Summer Night Music le 24 août à Liège

Le festival des Summer Night Music est un festival symphonique qui se tient au Palais des princes évêques de Liège. il est organisé en collaboration avec l'opéra national d'Ukraine.

La soirée du 24 août avec le spectacle de Carmina Burana est la soirée d'ouverture du festival. Pour la première partie de cette soirée, ce sont LA SYMPHONIE DES ÂGES de Luc BAIWIR avec Susan GONZALEZ, et le concerto pour violon et orchestre intitulé "A violin for Peace" (composé et dédié à l'Ukraine). Ensuite, pour la seconde partie de la soirée, c'est l'œuvre de Carl Orff, 'Carmina Burana' qui sera présentée.

Venez à la rencontre de ces artistes incroyable à 21h au palais des princes évêques de Liège le 24 août.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival : Summer Nights Music - Classicall Productions