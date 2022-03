Remportez vos places pour An Pierlé Quartet

"Wiga Waga" est le premier album du An Pierlé Quartet. Sorti le 29 janvier dernier, Musiq3 vous propose de le découvrir le 1er avril prochain au Centre Marius Staquet à 20h30.

Quelques décennies après "Mud Stories", le premier album d’An Pierlé, elle fait son grand retour avec un nouveau Quartet. Accompagnée de Koen Gisen (clarinette, sax alto), Hendrik Lasure (piano) et Casper Van De Velde (batterie), elle vous présente un album aventureux, entre le jeu et l’expérimentation ; entre la pop, le jazz et le cabaret.



Découvrez ce juste équilibre le 1er avril prochain au Centre Marius Staquet.

